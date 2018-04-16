Армения примет участие в Ялтинском международном экономическом форуме

ЕРЕВАН, 16 апр – РИА Новости. Депутат Национального собрания (парламента) Армении от правящей Республиканской партии Айк Бабуханян примет участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), сообщили в понедельник в парламентской пресс-службе.

"Для участия в четвертом Ялтинском международном экономическом форуме в Ялту 18-22 апреля отправится депутат Национального собрания Айк Бабуханян", — говорится в сообщении, размещенном на сайте парламента.

Депутат сообщил РИА Новости, что намерен рассказать на форуме об экономике Армении и обсудить с коллегами актуальные политико-экономические вопросы.

"Ялтинский форум, как известно, обсуждает широкий круг вопросов: экономику, политику. Все эти вопросы представляют интерес для конференции. Будущее устройство мира, сегодня актуальна ситуация в Сирии. Это все для нас будет представлять интерес и станет темой для обсуждения", — сказал Бабуханян.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В 2017 году в Ялтинском форуме участвовали более 200 иностранных гостей из 46 стран. В 2018 году организаторы ЯМЭФ ожидают рекордное число иностранных гостей: более 3 тысяч человек, включая свыше 500 иностранцев более чем из 50 стран.