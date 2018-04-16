Правительство еще не приняло решение по офшорной зоне, заявил Трутнев

ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – РИА Новости. Правительство РФ еще не приняло окончательное решение о создании офшорной зоны на острове Русском во Владивостоке, сообщил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Давайте сначала зону создадим… Решение правительством окончательно не принято, как принято будет, мы вам расскажем", — ответил Трутнев на вопрос журналистов о том, когда будет создана офшорная зона на Русском.

США в начале апреля ввели новые санкции против России. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании.

На прошлой неделе газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что власти РФ обсуждают проект создания в России двух территорий со специальным режимом и признаками офшора – на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский — для помощи попавшим под санкции бизнесменам. По данным издания, один из чиновников сообщил, что такой проект обсуждался давно, но с ужесточением санкций США о нем вспомнили.