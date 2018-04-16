Фискальная служба Украины проверила законность штрафа главе "Нафтогаза"

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости. Государственная фискальная служба Украины завершила проверку законности наложения 300 миллионов долларов штрафа на главу "Нафтогаза", идет документальное оформление результатов проверки, заявил исполняющий обязанности руководителя ведомства Мирослав Продан.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что фискальная служба наложила на него штраф на сумму более 300 миллионов долларов за отказ оформлять газ, поставленный "Газпромом" в Донбасс.

"Сегодня такая проверка завершена, готовятся соответствующие материалы", — сказал Продан в эфире радио "Новое время". Его слова цитирует пресс-служба фискальной службы.

Он добавил, что параллельно данный вопрос является предметом судебного спора по иску Коболева, а решение о выписке штрафа было принято энергетической таможней государственной фискальной службы Украины "на основании доказательной базы". Продан сообщил, что "если законодательство обязывает таможню принимать соответствующее решение – он не видит другого механизма, как действовать по-другому".

По словам Продана, "вопрос возник в документе или же в правильности документа, послужившего основанием того, что данный объем газа был от "Газпрома" предоставлен НАК "Нафтогаз Украины".

"Газпром" начал прямые поставки на юго-восток Украины в феврале 2015 года, после того, как "Нафтогаз" прекратил поставлять туда газ, заявляя, что газопроводы разрушены из-за боевых действий. Эти поставки являются предметом негласного спора. "Газпром" заявляет, что прямые поставки российского газа на юго-восток Украины соответствуют контракту с "Нафтогазом", соответственно, и оплачивать их должна украинская госкомпания. "Нафтогаз" же этих поставок не признает.

В конце июня 2016 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания поставила на юго-восток Украины газа на 718,5 миллиона долларов, но концерн пока не предъявляет этот счет "Нафтогазу Украины" в Стокгольмском арбитраже.