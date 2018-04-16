Участники ПМЭФ-2018 обсудят новые направления деятельности ШОС

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Панельная сессия, посвященная перспективам продвижения деловой повестки Шанхайской организации сотрудничества на новом этапе развития, пройдет в первый день Петербургского международного экономического форума, сообщает фонд "Росконгресс".

"В первый день Петербургского международного экономического форума состоится панельная сессия, посвященная перспективам продвижения деловой повестки Шанхайской организации сотрудничества на новом этапе развития. Участники мероприятия обсудят возможные точки соприкосновения бизнеса и государства, в том числе роль Делового совета ШОС в деятельности рабочих групп ШОС, вовлечение представителей государств-наблюдателей в деловую программу ШОС, а также совместную деловую повестку", — говорится в сообщении.

В рамках сессии также будут подниматься вопросы устранения барьеров на пути торговли, углубления промышленной и технологической кооперации, в том числе путем создания новых производственных цепочек, подключения международных финансовых институтов к реализации проектов на пространстве ШОС.

Модератором сессии выступит президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

"К основным целям Шанхайской организации сотрудничества относятся укрепление взаимного доверия, добрососедство между государствами-членами, содействие их сотрудничеству в политической и экономической сферах. Необходимо продолжать укреплять авторитет и роль ШОС в мировой экономике. Поэтому мы с удовольствием приглашаем наших коллег и партнеров по организации в Санкт-Петербург на ключевую деловую дискуссионную площадку – ПМЭФ-2018", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ Антона Кобякова.

"В ходе заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС, состоявшегося 1 декабря 2017 года в Сочи, было принято решение об усилении роли Делового совета ШОС в ее торгово-экономической повестке. В этой связи развитие взаимодействия между деловыми кругами стран ШОС, а также встраивание бизнеса в межгосударственный диалог по развитию торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС требуют детального обсуждения", — отмечается в сообщении.

ПМЭФ-2018 в этом году пройдет 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.