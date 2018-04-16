Авиакомпания "ВИМ-Авиа" снова сменила гендиректора

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Новым гендиректором авиакомпании "ВИМ-Авиа", в которой идет процедура банкротства, стал Андрей Лайко, следует из данных Единого федерального реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ 13 апреля.

"ВИМ-Авиа" в октябре 2017 года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева и бывшего финдиректора Алевтину Калашникову, которые ранее покинули РФ и были объявлены в международный розыск. По данным СК, фактически "ВИМ-Авиа" под их руководством представляла собой мошенническую схему.

Арбитражный суд Татарстана 13 февраля по заявлению связанной с "Татнефтью" компании РНГО ввел в отношении "ВИМ-Авиа" начальную процедуру банкротства — наблюдение.

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева. Изначально новым главой проблемного перевозчика должен был стать экс-гендиректор "Трансаэро" Александр Бурдин, однако его назначение не состоялось "по организационным причинам". Затем авиакомпанию возглавил Вячеслав Кононенко, который в январе был назначен руководителем авиапредприятия "АэроБратск".