ЦБ обдумывает новые меры для ограничения выдачи валютных кредитов банками

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. ЦБ РФ изучает возможность дополнительного ограничения выдачи российскими банками валютных кредитов, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Нам очень важно предотвратить новую волну валютных рисков в системе, поэтому мы сейчас обдумываем целесообразность введения дополнительных мер по ограничению валютного кредитования", — сказала Юдаева, выступая на международном банковском форуме "Казначейство 2018".

Она добавила, что на это решение повлияли ряд факторов, включая продолжение ужесточения денежно-кредитной политики в США и возможное начало ужесточения денежно-кредитной политики в других странах с развитыми рынками.