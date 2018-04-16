В ЦБ назвали ситуацию на валютном рынке стабильной

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Банк России считает достаточно стабильной ситуацию на российском валютном рынке, заявила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.

"На валютном рынке мы наблюдаем достаточно сбалансированную ситуацию, постоянно были предложения на продажу и на покупку валюты….Волатильность курса рубля не превысила значения, наблюдавшиеся в прошлые периоды роста волатильности", — сказала она, выступая на банковском форуме "Казначейство 2018".

По ее словам, в наиболее стрессовые дни — 9 и 10 апреля — показатели ликвидности были ниже обычных для последних месяцев, но они были существенно лучше, чем в прошлые периоды роста волатильности.