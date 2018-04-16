СМИ: Минсельхоз предложил запретить сделанный не из молока сыр

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства предложило запретить производство и продажу сыроподобной продукции, пишет газета "Известия".

Согласно техническому регламенту "О безопасности молока и молочной продукции", сыры и сырные продукты должны содержать не более 50% растительных жиров. В противном случае речь идет уже о сыроподобной продукции, которая, тем не менее, часто представлена на прилавках как "сыр".

Ведомство отмечает, что увеличение количества такого продукта приводит к снижению потребности в сыром молоке, что негативно отражается на сельскохозяйственной отрасли.

Чтобы исправить ситуацию, Минсельхоз предложил внести поправки в регламент и совсем запретить производство подобной продукции. Сейчас поправки в техническую документацию проходят этап межведомственного согласования, отмечают "Известия".

В начале апреля Владимир Путин поручил правительству принять меры по контролю за оборотом на территории России продуктов, не соответствующих требованиям технических регламентов, в частности "сыроподобного типа".