МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства предложило запретить производство и продажу сыроподобной продукции, пишет газета "Известия".
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Ведомство отмечает, что увеличение количества такого продукта приводит к снижению потребности в сыром молоке, что негативно отражается на сельскохозяйственной отрасли.
В начале апреля Владимир Путин поручил правительству принять меры по контролю за оборотом на территории России продуктов, не соответствующих требованиям технических регламентов, в частности "сыроподобного типа".