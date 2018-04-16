Токийская биржа слабо отреагировала на новость о ракетных ударах в Сирии

ТОКИО, 16 апр — РИА Новости. Рынок ценных бумаг в Токио в понедельник утром слабо отреагировал на новость о ракетных ударах США, Великобритании и Франции по Сирии, стоимость акций слегка продолжила рост, передает агентство Киодо.

По его данным, ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, на открытии биржи поднялся на 38,76 пункта, или на 0,18% — до отметки 21817,50.

Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, увеличился на 2,45 пункта, или на 0,14% — до отметки 1731,81.

Позиции доллара укрепились, американская валюта утром в понедельник стоила в Токио 107,51 — 107,52 иены, чуть выше, чем в вечером пятницу, когда доллар стоил 107,64 — 107,65 иен.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.