В Венесуэле выпустили альтернативную боливару валюту

МЕХИКО, 16 апр — РИА Новости. Стремительно обесценивающийся боливар заставляет венесуэльские власти на местах искать новые альтернативы национальной валюте — в воскресенье мэрия Каракаса запустила собственную денежную единицу под названием карибе.Globovision, всего в обращение выпущены купюры в 5, 10, 20, 50 и 100 карибе. Каждая единица новой валюты соответствует 1 тысяче боливаров, что по курсу черного рынка равняется ничтожной величине в две тысячных доллара США. Самая крупная банкнота в 100 карибе равна примерно 20 американским центам.
В декабре 2017 года руководство одной из коммун района Катия в столице Каракасе также решило выпустить собственную валюту — паналь. Он должен использоваться во внутрикоммунальных расчетах. Первой такой операцией стала продажа риса, собранного в той же коммуне. Цена пакета составила 3 паналя, а курс установлен из расчета, что 1 паналь равен 5 тысячам боливаров.
Венесуэла в феврале выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро". Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.