Нефть слегка растет на геополитической напряженности в Сирии

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Стоимость нефти в понедельник на открытии торгов демонстрирует рост в пределах 1% на фоне геополитической напряженности, связанной с ударами США по Сирии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 00.18 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,76% — до 72,57 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,39% — до 67,33 доллара.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.