Курс евро к доллару слегка снижается

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости Курс евро к доллару в понедельник открыл торги небольшим снижением на фоне геополитической напряженности, связанной с ударами США, Франции и Великобритании по Сирии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 00.13 мск курс евро к доллару опускался на 0,02%, до 1,2328 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался на 0,08%, до 107,50 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 89,77 пункта.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.