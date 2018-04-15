Российские парламентарии обсудили с Асадом поставки зерна и фруктов

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В ходе встречи российских парламентариев с президентом САР Башаром Асадом обсуждался вопрос поставок российского зерна и сирийских фруктов, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.

"На встрече обсуждалось, что Сирия может везти фрукты и, возможно, специи морским путём, Севастополь может стать воротами для поставки российского зерна. Это касается не двух городов, а именно двух стран. Просто добавляется ещё морской путь — логистически новая цепочка, то есть (происходит) диверсификация транспортных потоков. Учитывая открытие Крымского моста, это такое интересное предложение в целом для наших стран", — сказал Белик.

Официальная делегация парламентариев РФ прибыла с официальным визитом в Сирию 11 апреля.