МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Удар коалиции во главе с США по Сирии носит "ритуальный и информационный" характер, он не изменит расстановку сил в регионе и существенно не повлияет на динамику российского рынка акций и курса рубля в понедельник, заявил генеральный директор УК "Спутник — управление капиталом", который также является членом президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

"Удар коалиции во главе с США крылатыми ракетами по объектам в Сирии носит ограниченный и скорее ритуальный и информационный характер, направлен на консолидацию союзников США и демонстрацию проекции вектора силы. Но при этом произошедшее не вызовет военную эскалацию по линии Россия — НАТО и не изменит геополитический расклад в регионе", — сказал Лосев РИА Новости.

По его словам, это означает, что реакция рынков в краткосрочном периоде будет также ограничена, тем более, что за выходные новость перестанет быть острой для рынков. "Немного вырастут котировки нефти, отрабатывая рост геополитический рисков в ближневосточном регионе, вырастут акции американских компаний ОПК, производителей "томагавков" — Lockheed Martin и Raytheon, немного укрепится доллар и слегка ослабнет евро", — полагает эксперт.

"Реакция российского рынка будет вялой и движения не выйдут за рамки волатильности пятницы. Рубль будет чуть выше отметки 62 (за доллар — ред.), если ЦБ не предпримет действий на валютных свопах в рамках управления ликвидностью", — добавил он.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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