Соколов открыл движение нового железнодорожного парка

ВЛАДИВОСТОК, 15 апр – РИА Новости. Министр транспорта РФ Максим Соколов открыл железнодорожное движение в новом парке общего пользования станции Находка Восточная в Приморье, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы открываем ключевое звено для дальнейшего развития нашего крупнейшего специализированного угольного порта – порт "Восточный"…. Развитие портовой инфраструктуры, реализация экспортного потенциала нашей страны, транспортной системы позволит решить задачи, поставленные президентом страны Владимиром Путиным в своем послании Федеральному собранию. И увеличение пропускной способности, мощности угольного порта Восточный в полной мере отвечает решению этих задач. Это инновационный проект, и порт соответствует самым высоким экологическим стандартам по перевалке угля", — сказал Соколов на церемонии.
"Открытие новой станции парка позволит увеличить перевалку уже на действующем терминале и создать возможность для работы третьей очереди терминала, доведя его до 40 миллионов тонн. Новый терминал создаст дополнительно 500 рабочих мест", — добавил Соколов.
Также Соколов принял участие в запуске высокотехнологичного перегрузочного оборудования на Третьей очереди комплекса стивидора.
Строительство третьей очереди углепогрузочного комплекса начали в 2012 году. Это продолжение существующего угольного производственного перегрузочного комплекса АО "Восточный Порт" — полностью автоматизированный терминал перегрузки угля с железнодорожного транспорта на морской с параллельным предоставлением услуг по хранению и обработке угля.