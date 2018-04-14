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Экономика

Эксперты разошлись во мнениях, ждет ли рубль новый "черный понедельник"

Сюжет:
Динамика курса валют. Апрель 2018 (32)
17:1514.04.2018
(обновлено: 17:42 14.04.2018)
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© Fotolia / Valerie PotapovaМонета в один рубль на фоне графика. Архивное фотоМонета в один рубль на фоне графика. Архивное фото
© Fotolia / Valerie Potapova

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Эксперты финансового рынка разошлись во мнении, будет ли новый "черный понедельник" на российском финансовом рынке из-за ударов США по Сирии.

Денежные купюры и монеты России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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По словам аналитиков, это событие в любом случае повлияет на российский биржевой рынок, но изменения будут носить краткосрочный характер.

"Учитывая многочисленные интересы России в регионе, а также высокие риски быстрой эскалации в случае обострения ситуации — мы ожидаем повторения "черного понедельника" для широкого перечня рублевых активов, свидетелем которого мы стали на прошлой неделе", — сказал РИА Новости аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Стоимость акций российских компаний на экране. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

С рублем все плохо?

Сирийские солдаты во время демонстрации против воздушных ударов коалиции под командованием США в Дамаске. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
Эксперт оценил, как удар по Сирии скажется на курсе рубля
Курс рубля заметно снизится, доллар по отношению к отечественной валюте может подняться кратковременно до 65 рублей, считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

По итогам торгов пятницы курс доллара расчетами "завтра" вырос на 6 копеек – до 62,05 рубля. Стоимость июньского фьючерса на нефть Brent к закрытию поднялась на 0,76% — до 72,57 доллара за баррель.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
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"Доллар может вырасти до 64-65 рублей. Эти удары были ожидаемы. Если после этих ударов какого-то серьезного ущерба в Сирии не будет, то на этом все остановится. Просто Трампу надо было после таких громких заявлений сохранить лицо и сделать шаг назад. С другой стороны, для рынков это все равно негатив, рынки такие вещи не любят", — сказал он.

По мнению Нигматуллина, базовый сценарий развития паники в первую торговую сессию недели подразумевает ослабление рубля к доллару на 2-6% в зависимости от риторики и дальнейших действий сторон.

Могут быть варианты

Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
Ночь "Томагавков": США нанесли очередной "символический" удар по Сирии
То, что сделали США, было достаточно неожиданно, считает Владимир Рожанковский из компании Global FX.

Управляющие уходили на выходные в полной уверенности, что у них есть еще неделя до оглашения результатов исследований Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по Сирии, добавил он.

"Однако Трамп решил по-своему. Для рублевых активов теперь все будет зависеть от позиции ООН, которая в пятницу предполагала, что операции против Асада не будет, пока нет доказательств его вины за якобы проведенную химатаку в Думе. Если ООН будет последовательна и осудит ночные удары, то рубль получит поддержку, и доллар двинется ниже 60 рублей", — сказал эксперт.

Что с нефтью?

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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"Если на выходных большей геополитической напряженности не будет, мы увидим краткосрочную реакцию по отечественной валюте. Нефть наверняка поднимется в моменте. В целом, в этом году, даже не зависимо от конфликта в Сирии, можно будет увидеть нефть по 75-80 долларов за баррель", — говорит Дроздов.

Цена на нефть ключевого для России сорта Brent с высокой вероятностью может прибавить 2-4%, считает Нигматуллин.

Госдума России. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Индекс Мосбиржи будет торговаться в широком диапазоне. В начале сессии пройдут массированные распродажи в рамках переоценки соотношения риска/доходности. Далее не исключен выкуп и даже умеренный рост из-за спроса на бумаги нефтегазового сектора. Рынок ОФЗ заметно просядет, не исключена отмена интервенций Минфина и аукционов размещения в среду. О снижении ставки ЦБ можно забыть в любом случае", — комментирует он.

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