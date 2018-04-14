В Германии усомнились в эффективности антироссийских санкций

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Лидер баварских консерваторов в немецком парламенте Александр Добриндт усомнился в эффективности антироссийских санкций и предложил постоянно пересматривать ограничительные меры. Об этом политик заявил немецкому изданию Hamburger Abendblatt.

"Очень спорно, были ли санкции против России эффективны в том смысле, в каком предполагалось, — отметил Добриндт.

Парламентарий выступил за регулярный пересмотр ограничительных мер и выстраивание новых доверительных отношений между Россией и Западом. При этом, по словам политика, "полная реализация Минских соглашений стала бы важным сигналом для этого".

Также Добриндт призвал Берлин работать над улучшением партнерства с Москвой. Особая роль в этом деле, по его мнению, отведена именно Германии.

Ранее премьер-министры двух немецких земель выступили за поэтапную отмену ограничительных мер в адрес России и сравнили антироссийские санкции с "мертвой лошадью".