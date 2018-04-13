Жена коммуниста Некрасова стала самой богатой супругой депутата Госдумы

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Самой богатой среди жен парламентариев стала супруга депутата от КПРФ Александра Некрасова, следует из данных деклараций за 2017 год, опубликованных на сайте Госдумы в пятницу.
При этом доходы самого Александра Некрасова за 2017 год увеличились почти в шесть раз по сравнению с данными декларации за 2016 год. Депутат задекларировал собственный доход в размере 29,85 миллиона рублей (4,93 миллиона рублей за 2016 год).
Второе место занимает супруга Владимира Драчева (ЕР). Депутат задекларировал доход жены в размере 2,98 рубля, в 2016 году ее доход составлял 38,7 тысячи.
Третье место занимает муж депутата Светланы Бессараб (ЕР). Его доход за 2017 год задекларирован в размере 4,51 рубля, в прошлом году он заработал 460 тысяч рублей.