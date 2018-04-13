Супруга сенатора Гаевского заработала в 30 раз больше мужа — 308 млн рублей

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Супруга сенатора от Ставропольского края Валерия Гаевского заработала за прошлый год 308,7 миллиона рублей, при этом сам парламентарий получил доход чуть более 10 миллионов рублей, говорится в декларации законодателя, размещенного в пятницу на сайте Совфеда.

Супруга вице-спикера Совфеда Юрия Воробьева за год в прошлом году получила доход в 90 миллионов рублей, что в 2,5 раза меньше ее дохода за 2016 год (225 миллионов рублей). Сам Юрий Воробьев в 2017 году оказался самым богатым вице-спикером Совета Федерации. По итогам прошлого года его заработок превысил 18 миллионов рублей.

Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин задекларировал доход в размере 7,4 миллиона рублей, следом за ним идет вице-спикер верхней палаты парламента Галина Карелова, которая заработала чуть более 6 миллионов рублей.

Первый вице-спикер Совфеда Николай Федоров в прошлом году заработал 5,4 миллиона рублей.

Самый скромный доход у вице-спикера Совфеда, бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака — 2,1 миллиона рублей.