В ЕР заявили, что не "рекомендовали" поддержать проект об ответе на санкции

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Информация о том, что в Госдуме и центральном исполнительном комитета (ЦИК) "Единой России" "централизовано рекомендуют" депутатам поддержать законопроект об ответных мерах России на санкции США, не соответствует действительности, заявил секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак.
В партии уточнили, что в интернете появилась информация о том, что в Госдуме и ЦИК партии якобы рекомендуют депутатам поддержать законопроект и поставить свои подписи в его поддержку.
"Информация о том, что в Государственной думе и ЦИК "Единой России" централизовано рекомендуют коллегам по нижней палате парламента ставить подписи в поддержку законопроекта об ответных мерах РФ на санкции США, не соответствует действительности", — цитирует пресс-служба партии слова Турчака.
Турчак добавил, что эта мера является "адекватным ответом на недружественные действия Запада в отношении России и не требует какой-либо искусственной поддержки".