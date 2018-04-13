В ЕР заявили, что не "рекомендовали" поддержать проект об ответе на санкции

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Информация о том, что в Госдуме и центральном исполнительном комитета (ЦИК) "Единой России" "централизовано рекомендуют" депутатам поддержать законопроект об ответных мерах России на санкции США, не соответствует действительности, заявил секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак.

В партии уточнили, что в интернете появилась информация о том, что в Госдуме и ЦИК партии якобы рекомендуют депутатам поддержать законопроект и поставить свои подписи в его поддержку.

"Информация о том, что в Государственной думе и ЦИК "Единой России" централизовано рекомендуют коллегам по нижней палате парламента ставить подписи в поддержку законопроекта об ответных мерах РФ на санкции США, не соответствует действительности", — цитирует пресс-служба партии слова Турчака.

По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, внесение законопроекта — "консолидированная позиция". "И в соответствии с регламентом, любой депутат при желании имеет право присоединиться к инициативе",- сказал Жуков.

Турчак добавил, что эта мера является "адекватным ответом на недружественные действия Запада в отношении России и не требует какой-либо искусственной поддержки".

Ранее в пятницу главы фракций и председатель Думы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Они включают в себя запрет и ограничения на ввоз сельхоз продукции США и государств-сторонников их политики, затрагивают закупку лекарственных средств в этих странах, запрещают участие представителей США в приватизации имущества на территории РФ, а также приостанавливают сотрудничество между Россией и Америкой по атому, авиастроению и ракетным двигателям.