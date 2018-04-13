Меньше всех в администрации президента заработала референт Меликова

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Самым "бедным" сотрудником Администрации президента РФ в 2017 году стала референт главы государства Наталья Меликова, ее личный доход составил 4,5 миллиона рублей, говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

В 2016 году меньше всех в АП за 2016 год получил заместитель пресс-секретаря президента РФ Юрий Свиридов, он задекларировал 4,396 миллиона рублей дохода.

Самый маленький доход в АП за 2015 год был у референта президента Екатерины Хуторской. Она задекларировала 4,4 миллиона рублей доходов.

Референтура главы государства — самостоятельное подразделение администрации президента, занимается подготовкой проектов ежегодных посланий президента Федеральному Собранию и других программных документов президента, готовит проекты выступлений, приветственных писем и поздравлений главы государства, участвует в информационно-аналитическом и организационном обеспечении реализации президентом его конституционных полномочий.

Ежегодно сайты Кремля и правительства России публикуют декларации о доходах представителей российской власти. Как правило, это происходит в апреле.