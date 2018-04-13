Самым богатым полпредом остается Трутнев, самый низкий доход у Бабича

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Самый высокий доход среди полномочных представителей президента РФ по итогам 2017 года задекларировал полпред в ДФО Юрий Трутнев, который также является вице-премьером РФ; из числа занимающих должности в структуре администрации президента РФ больше всего заработал полпред в ЮФО Владимир Устинов, меньше всех – Приволжский полпред Михаил Бабич.

Как следует из опубликованных в пятницу деклараций о доходах, Трутнев в 2017 году заработал 377,3 миллиона рублей, что на 20 миллионов больше, чем годом ранее.

Из полпредов, занимающих должности в структуре администрации президента РФ, самый большой доход за прошлый год, как и годом ранее, задекларировал Устинов. В 2017 году он заработал 11,5 миллиона рублей против немногим более 11 миллионов рублей в 2016 году. В собственности у Устинова пять земельных участков, три жилых дома, квартира, машиноместо и гараж, автомобили Mercedes-Benz S500, Land Rover Range, Rover Sport, а также мотоцикл Java 350.

Супруга Устинова в 2017 году заработала 182 тысячи рублей. В ее собственности два земельных участка, жилой дом, гараж и автомобиль Chrysler PT Cruiser.

Самый низкий доход по итогам 2017 года задекларировал полпред в ПФО Бабич – 6,6 миллиона рублей. В его собственности четверть доли квартиры площадью 177,9 квадратных метра.

У Бабича две дочери. Одна из них владеет четвертью доли собственности в квартире площадью 177,9 квадратных метра, а также третью доли собственности в квартире площадью 55,4 квадратных метра, вторая дочь может безвозмездно пользоваться этой квартирой.

Полпред в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов по итогам 2017 года заработал 6,9 миллиона рублей. Беглов стал полпредом в СЗФО в конце декабря 2017 года, до этого он более четырех с половиной лет занимал должность полпреда в Центральном федеральном округе.

Полпред в Уральском федеральном округе Игорь Холманских заработал 7,6 миллиона рублей, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло – 8,3 миллиона рублей, полпред в СКФО Олег Белавенцев – 9,8 миллиона рублей, полпред в ЦФО Алексей Гордеев, занявший этот пост в конце декабря, за прошлый год задекларировал доход в 10,5 миллиона рублей.

В прошлом году самый низкий доход задекларировал экс-полпред в СЗФО Николай Цуканов, который занимал эту должность с 28 июля 2016 года до 25 декабря 2017 года. До этого Цуканов был губернатором Калининградской области. По итогам 2016 года он заработал 4,4 миллиона рублей.