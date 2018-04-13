Доходы Лаврова за 2017 год составили почти семь миллионов рублей

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Доход главы МИД РФ Сергея Лаврова в 2017 году составил 6 миллионов 889 тысяч 891 рубль и 92 копейки, говорится в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных членами правительства России.

В документе также приводятся данные о доходах супруги главы российского внешнеполитического ведомства, которые в прошлом году составили чуть больше 1,5 миллиона.

Лавров владеет квартирой в 247 квадратных метра, гаражом. В совместной собственности у него земельный участок площадью 2845 квадратных метров, жилой дом в 449 квадратных метров и еще один гараж.