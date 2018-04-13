Матвиенко заработала в прошлом году около 23 миллионов рублей

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заработала в 2017 году порядка 23 миллионов рублей, свидетельствуют сведения о доходах и расходах сенаторов, опубликованные в пятницу на сайте Совфеда.

Супруг сенатора за минувший год заработал более 17,6 миллиона рублей.

Согласно опубликованным сведениям, в собственности Матвиенко находятся дачный земельный участок площадью 3 тысячи 667 квадратных метров и дачный земельный участок (склон, прилегающий к участку, не подлежащий застройке) площадью 2 тысячи 771 квадратный метр. Кроме того, спикеру Совфеда принадлежит дача площадью 729,4 квадратных метра и нежилое помещение площадью 255,4 квадратных метра. Также Матвиенко имеет квартиру площадью 290,3 квадратных метра. Матвиенко имеет в доле (1/25) машиноместо. В ее пользовании находится служебная дача — 730 квадратных метров. Согласно документам, она также владеет автомобилем Chevrolet Niva.

В 2016 году Матвиенко заработала 22,86 миллиона рублей.