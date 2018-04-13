Голодец в 2017 году заработала 11,4 миллиона рублей

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец опередила по доходам за прошедший год своих коллег по социальному блоку в кабинете министров, ею было задекларировано 11,4 миллиона рублей, следует из опубликованных на сайте правительства деклараций о доходах.

Доход вице-премьера снизился по сравнению с 2016 годом на 4,2 миллиона. Голодец также задекларировала заграничную долевую недвижимость: дом в Швейцарии площадью 220 квадратных метров и квартиру в Италии размером 250 квадратных метров. В индивидуальной собственности у вице-премьера есть также две квартиры в России — 109 и 58 квадратных метров.

Самым богатым министром социального блока правительства, как и в прошлом году, стала глава Минздрава Вероника Скворцова. За 2017 год она заработала 6,29 миллионов рублей, что на 400 тысяч меньше, чем в 2016-м. В индивидуальной и долевой собственности у министра две квартиры, площадью 140 и 72 квадратных метра, машиноместо в России, а также автомобиль Mitsubishi Lancer 2.0.

Следом за Скворцовой по уровню дохода идет министр образования и науки Ольга Васильева. Ее доход за 2017 год составил порядка 6,14 миллиона рублей (в 2016 году она заработала около 6 миллионов). У министра два земельных участка (один — в безвозмездном пользовании, другой — в индивидуальном), три дачи (в индивидуальном и безвозмездном пользовании, а также предоставленная на период исполнения полномочий), две квартиры в России: в долевой собственности и безвозмездном пользовании. Васильева владеет также машиной Mitsubishi Pajero Sport.

Доходы министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина немного повысились по сравнению с 2016 годом, когда он задекларировал 5,8 миллионов рублей: в 2017 году министр доложил о 5,9 миллиона рублей. В безвозмездном пользовании у главы министерства труда и социальной защиты есть две квартиры в России и иное имущество.