Медведев в прошлом году заработал около 8,57 миллиона рублей

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2017 году заработал 8,565 миллиона рублей, в 2016 году доход премьера составил почти 8,586 миллиона рублей, следует из сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

В 2015 году доход премьера составил почти 8,8 миллиона рублей, в 2014 году — более 8 миллионов рублей, в 2013 году заработок Медведева, согласно декларации, составлял 4,2 миллиона рублей.

Как и в прошлые годы, у Медведева в длительной аренде находится земельный участок 47 соток, в собственности — квартира площадью 367,8 квадратных метра, а также два автомобиля — ГАЗ-20 и ГАЗ-21.

Супруга главы правительства, как в прошлом и в позапрошлом годах, в 2017 году ничего не заработала. У нее в собственности осталась иномарка Volkswagen Golf, два машиноместа, в ее пользовании — квартира в 367,8 квадратных метра.