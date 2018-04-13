Алюминиевый гигант: санкции США и прочие неприятности "Русала"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Санкции США против бизнесмена Олега Дерипаски и его структур, включая ОК "Русал", легли тяжким бременем на плечи алюминиевого гиганта.

В последние годы компания, имеющая значительные долговые обязательства, только начала восстанавливать прежние позиции на фоне роста цен на свою продукцию. Появились новые планы по расширению производственных мощностей, стали актуальны замороженные ранее проекты.

В настоящий момент перспективы успешного развития оказались под ударом, также как и судьба многотысячного коллектива "Русала". При этом пути выхода из сложившейся ситуации пока до конца не понятны ни самой компании, ни участникам рынка.

США 6 апреля ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В частности, в санкционный список попал миллиардер Олег Дерипаска и "Русал" (в котором он владеет 48,13% акций).

Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал один месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" — ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.

Акции и реакция



В понедельник "Русал" сообщил, что может объявить техдефолт по ряду кредитных обязательств. Первоначальная оценка компании показала, что последствия ограничительных мер могут оказать существенное негативное влияние на бизнес и перспективы. Акционерам и инвесторам посоветовали проявлять осторожность при работе с ценными бумагами.

Фондовые рынки отреагировали на информацию весьма отрицательно. В тот день акции "Русала" падали на бирже Гонконга и Московской бирже на 40–50%. К настоящему моменту бумаги смогли несколько отыграть позиции, но далеко не в полной мере. Капитализация компании на Мосбирже непосредственно до санкционных событий оценивалась примерно в 522 миллиарда рублей, потом опускалась до самой низкой отметки в 228 миллиардов. Сегодня показатель составляет около 319 миллиардов рублей.

Впрочем, проблемы на этом не закончились. Во вторник Лондонская биржа металлов (LME) сообщила, что в связи с санкциями США с 17 апреля вводит временное ограничение на торговлю алюминием "Русала". Запрет будет действовать до тех пор, пока компании, владеющие его металлами, не предоставят LME доказательства того, что не нарушают установленных американской стороной мер. Нью-Йоркская товарная биржа Comex также ввела ограничения для "Русала".

Отраслевые эксперты полагают, что приостановка продаж через LME не нанесет значительного ущерба "Русалу" (основные продажи — прямые поставки), однако его репутации был нанесен сильный удар. Возможно, глобальные трейдеры будут опасаться проводить сделки с компанией. Кроме того, и сам американский рынок, теперь закрытый для "Русала", занимал долю в 15–20% в его экспорте.

Впоследствии швейцарский сырьевой трейдер Glencore, один из акционеров (8,75% акций) и крупнейший партнер "Русала", объявил форс-мажор по контрактам на 50 тысяч тонн российского алюминия. Glencore также отказался от конвертации доли в "Русале" в глобальные депозитарные расписки (GDR) En+ Group. Некоторые члены совета директоров "Русала" покинули его состав, включая представителя Glencore.

Опасения возможного дефицита на рынке из-за ситуации с "Русалом" способствовали повышению спроса на алюминий, его стоимость по итогам недели выросла более чем на 10%. По мнению многих участников рынка, алюминий окажется лидером среди металлов по росту цены в этом году.

Долги и обязательства



"Русал" является одной из самых закредитованных компаний на российском рынке, а ситуация с санкциями ухудшает его возможности для получения финансирования из Европы и США. На конец 2017 года чистый долг составлял 7,6 миллиарда долларов, общий — около 8,5 миллиарда долларов, при этом практически весь объем номинирован в долларах.

Компания сильно нарастила задолженность в 2008 году, когда привлекла 4,5 миллиарда долларов у зарубежных банков на покупку блокпакета акций "Норникеля". Сегодня держателем этого долга выступает Сбербанк, а бумаги ГМК находятся у него в залоге.

"Русал" (сейчас владеет 27,8% ГМК) считает этот актив стратегическим, продажа не рассматривалась даже на фоне мирового экономического кризиса, когда рынок алюминия заметно просел, а вместе с ней ухудшилось и финансовое состояние компании. "Русал" рассчитывает на высокие дивиденды от "Норникеля", но подобное положение не устраивает другого совладельца ГМК Владимира Потанина (32,9%), который указывает на необходимость реализации масштабной инвестпрограммы в "Норникеле".

Разногласия сторон по этому вопросу и ряду других до сих пор не урегулированы. Дерипаска даже хотел номинироваться в новый состав совета директоров ГМК, который избирается в текущем году, но после включения его имени в санкционный список США отказался от этой идеи.

Вместе с тем в рамках реализуемой "Русалом" программы рефинансирования, а также в связи с положительной динамикой цен на алюминий в предыдущие пару лет график погашения задолженности в среднесрочной перспективе не выглядит особо проблемным. В 2018 году компании предстоит выплатить примерно 600 миллионов долларов, более значительные траты запланированы только после 2020 года.

"Русал" также активно выступает участником рынка еврооблигаций, имея три выпуска на общую сумму 1,6 миллиарда долларов, заявки на которые в том числе подавали и инвесторы из США. Компания также стала первопроходцем среди российских эмитентов на рынке панда-бондов, разместив в 2017 году два транша бумаг на 1,5 миллиарда юаней.

Проекты и инвестиции



С учетом высокой долговой нагрузки алюминиевый гигант придерживается консервативной политики расходования средств, старается ограничить инвестиционную программу на уровне примерно 500 миллионов долларов в год.

В прошлом году на фоне относительно благоприятной рыночной обстановки компания приняла решение о расширении программы развития производственных мощностей. По итогам 2017 года капвложения составили 842 миллиона долларов, в 2018 году — запланированы в объеме 800-900 миллионов. После завершения программы в период с 2020 года "Русал" собирается вернуться к предыдущим объемам.

Среди особо значимых проектов компания выделяет возобновление строительства Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ), присоединение к которому на паритетной основе недавно одобрило "Русгидро". Энергокомпания оценила свой вклад в сумму до 319,5 миллиона долларов, но денежные вложения по факту составят лишь малую часть. Необходимое финансирование для достройки оценивается в 700 миллионов долларов.

Согласие "Русгидро" предусматривает также отказ от продолжения реализации совместного проекта БЭМО, объединяющего Богучанскую ГЭС и первый пусковой комплекс Богучанского алюминиевого завода. "Русал", в свою очередь, считает этот проект тоже весьма важным. "Русгидро" пока сообщило только, что анализирует влияние новых санкций США на совместные программы и ждет реакции от партнера.

Объем производства алюминия на 2018 год "Русалом" был запланирован в объеме 3,8 миллиона тонн. В 2021 году, с учетом реализации запланированных проектов, компания рассчитывала увеличить выпуск алюминия до 4,4 миллиона тонн.

Варианты спасения и госпомощь



Российские высокопоставленные чиновники быстро отреагировали на нововведения США в адрес "Русала" и других компаний. Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что власти РФ готовы оказать помощь компаниям, попавшим под новые ограничения. Более того, российские власти заранее обсуждали некоторые меры поддержки для компаний на случай ужесточения санкций.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что его ведомство постарается оказать поддержку "Русалу", если компания обратится с такой просьбой. Пока, по его словам, социальной напряженности на предприятиях не ощущается.

По информации СМИ, "Русал", пытаясь обойти санкции США, уже применил план чрезвычайных мер и попросил своих клиентов расплачиваться в евро, а не в долларах. При этом некоторые покупатели компании уже начали переводить платежи в евро, но на это потребуется время.

Эксперты рынка советуют "Русалу" для минимизации последствий пересмотреть сбытовую политику, в частности, переводить поставки с трейдеров на прямые продажи, ориентироваться на азиатский рынок. Еще одним вариантом, по их оценке, может стать наращивание продаж на российском рынке и в странах СНГ. Компании предлагается активней лоббировать рост использования алюминия внутри страны, в транспортном машиностроении и других отраслях. Доля поставок в России в совокупных продажах "Русала" сегодня составляет около 20%.

"Русал" — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 6% мирового выпуска алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах на пяти континентах, основное производство расположено в Сибири. "Русал" реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, России, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии и Южной Корее. В компании работает около 62 тысяч человек. В 2017 году "Русал" увеличил производство алюминия на 0,6% — до 3,7 миллиона тонн.