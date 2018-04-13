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Экономика

Взлеты и падения: финансовый блок правительства отчитался о доходах

18:3313.04.2018
(обновлено: 18:40 13.04.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фотоБанкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министры и вице-премьеры финансово-экономического блока правительства России отчитались о доходах за 2017 год. Согласно декларациям, кто-то из них, как глава Минпромторга Денис Мантуров и первый вице-премьер Игорь Шувалов, существенно увеличили свои доходы, другие же, напротив, задекларировали гораздо меньшие суммы, как вице-премьер Аркадий Дворкович и глава Минфина Антон Силуанов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Доходы вице-премьера РФ Мутко за 2017 год составили больше 7 млн руб

Доходы Шувалова по итогам 2017 года составили 91,28 миллиона рублей против 71,76 миллиона рублей годом ранее. Доходы супруги первого вице-премьера в 2017 году достигли 89,1 миллиона рублей (в 2016 году — 61,1 миллиона рублей). Шувалов с супругой арендуют два дома — один в Австрии, другой в России, — а также квартиру в Англии. Супруги делят на двоих Jaguar и два отечественных автомобиля — ВАЗ 2101 и ЗИЛ 41047. Кроме того, у них в собственности три квартиры в России.

Доходы Дворковича за минувший год составили почти 6,8 миллиона рублей, снизившись в 3,5 раза с 24,78 миллиона рублей в 2016 году. Доходы его супруги, согласно декларации, составили 52,37 миллиона рублей в 2017 году. В собственности вице-премьера указана квартира. Также в безвозмездном пользовании у Дворковича значатся дом с земельным участком, квартира, два машиноместа и гараж в аренде. Супруга вице-премьера владеет земельным участком, двумя квартирами и долей в еще одной квартире, а также двумя машиноместами. Еще двумя квартирами и двумя машиноместами, а также жилым домом с земельным участком жена Дворковича пользуется безвозмездно. Дворковичу принадлежат два легковых автомобиля — ГАЗ М20 и "Москвич М407", супруге — Lexus LX570/H2.

Доходы вице-премьера Дмитрия Козака в 2017 году почти не изменились — 21,4 миллиона рублей против 21,6 миллиона годом ранее. Из недвижимости у него есть квартира в безвозмездном пользовании. Супруга Козака задекларировала доход в 24,8 миллиона рублей. В собственности у нее — две квартиры, земельный участок, жилой дом и два машиноместа, а также автомобиль Audi A6.

Вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько задекларировал доходы в 10,66 миллиона рублей против 11,73 миллиона в 2016 году. Ему принадлежат два земельных участка, жилой дом, два машиноместа, доля в квартире, нежилое хозяйственное сооружение и баня. Также вице-премьер владеет автомобилем Mercedes-Benz G500. Доходы супруги Приходько составили 23,2 миллиона рублей. В собственности у нее две квартиры, доля в еще одной квартире и три машиноместа, а также два автомобиля — Mercedes-Benz 200 и Mercedes-Benz S500.

Доходы министра энергетики Александра Новака, согласно декларации, в 2017 году снизились до 16,3 миллиона рублей с 17,1 миллиона рублей в 2016 году. В собственности министра, как и в 2016 году, указаны земельный участок и квартира, а также два мотоцикла. При этом доходы супруги министра, напротив, резко выросли — с 337 тысяч рублей до 3,27 миллиона рублей. Она также владеет автомобилями Porsche Cayenne и BMW.

Министр природных ресурсов Сергей Донской заработал в 2017 году почти 5,3 миллиона рублей (в 2016 году — 5,7 миллиона рублей). Как и в 2016 году, в его собственности значатся две квартиры. При этом жена Донского заработала в 2017 году 401,8 тысячи рублей.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Минстроя Михаил Мень в 2017 году заработал в семь раз меньше жены

Глава Минпромторга задекларировал доходы в сумме 213,567 миллиона рублей (в 2016 году — 129 миллионов рублей). В собственности Мантурова — земельный участок, квартира, четыре машиноместа, два хозяйственных здания и два гостевых дома, а также шесть автомобилей — Land Rover, "Москвич 412", ВАЗ 2103, "Лада Веста", ГАЗ 21 и "Москвич 408". Супруге главы Минпромторга принадлежат земельный участок и жилой дом. Ее доход в 2017 году практически не изменился и составил 4,38 миллиона рублей.

Доходы министра связи Николая Никифорова в 2017 году остались на уровне предыдущего года — 5,8 миллиона рублей. Супруга Никифорова заработала гораздо больше — почти 63 миллиона рублей. Супруги владеют двумя квартирами. У министра есть легковой автомобиль "Лада", а у его жены — Audi и знаменитый электромобиль Tesla Model X. Также супруга министра владеет еще одной квартирой и двумя машиноместами. Дочь министра, согласно декларации, безвозмездно пользуется квартирой в Испании.

Доходы министра экономического развития Максима Орешкина выросли с 16,54 миллиона рублей в 2016 году до 20,9 миллиона рублей в 2017 году. Министру принадлежат доли в земельном участке, в жилом доме и квартире. Еще одной квартирой он пользуется безвозмездно. Супруга министра заработала 233 тысячи рублей. Она владеет квартирой и автомобилем Land Rover.

Доходы министра финансов в 2017 году упали почти в 4 раза – до 25,1 миллионов рублей с 95,44 миллиона рублей год назад. В собственности у Силуанова — три земельных участка, жилой дом, квартира, четыре гаража и два нежилых здания. В декларации указано, что еще два земельных участка министр арендует. Как и в прошлом году, Силуанов владеет тремя автомобилями — ГАЗ 69, ВАЗ 21011 и BMW Х6, а также двумя мотоциклами.

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