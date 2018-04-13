Дворкович: ослабление рубля помешает росту экспорта зерна из России

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Объемы экспорта зерна из России сильно не вырастут из-за текущего ослабления рубля, заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

"У нас курс был заложен, если я правильно помню, на уровне 64, и прогнозы на экспорт ориентировались именно на этот курс. Поэтому наверное нет всё-таки, правильный ответ "нет". Другое дело, что одновременно цена на нефть и на другие ресурсы выше, поэтому стоимостной объем, наверное, будет выше, чем закладывался. А физический — я думаю, что сильно не изменится. Стоимостной просто выше, потому что цены выше", — ответил Дворкович на вопрос, может ли РФ увеличить экспорт зерна из-за ослабления рубля.

В начале марта глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял, что экспортный потенциал России по поставкам зерна в текущем году может достичь 50 миллионов тонн благодаря лучшим данным по урожаю. Ранее министерство прогнозировало экспорт зерна на уровне 45-47 миллионов тонн.