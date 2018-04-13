МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Индекс промышленного производства в Мордовии в 2017 году достиг 110 %, инвестиции выросли более чем на 9%, внутренний региональный продукт — на 4,6% по сравнению с 2016 годом, сообщил глава Мордовии Владимир Волков в послании Госсобранию республики.

"Индекс промышленного производства достиг в республике 110 %. А по предварительным итогам первого квартала ожидается 115 %. Это один из лучших показателей в стране. Собран рекордный урожай зерновых, увеличились объемы строительства жилья, активно строятся дороги, продолжается строительство социальной инфраструктуры. И самое главное: обеспечен опережающий в 2, 5 раза по отношению к инфляции рост заработной платы", — сказал Волков.

Он отметил, что в республике делают ставку на инновационное развитие экономики.

"Только по итогам прошлого года было реализовано более полутора десятка проектов по созданию новых и обновлению действующих производств. В частности, организовано производство оптического волокна на базе АО "Оптико-волоконные системы". Завод вышел на стабильные показатели. Почти весь объем произведенного волокна идет на экспорт, в том числе в Китай, Австрию, Великобританию, Чехию, Польшу и другие. На базе АО "Биохимик" создан научный центр по развитию фармацевтического производства, где впервые в Мордовии и в целом в стране восстановлено производство фармацевтических субстанций — за последние 30 лет", — привел примеры глава региона.

Все проекты, подчеркнул Волков, основаны на использовании новейших технологий и материалов.

"Сегодня привлечь инвестиции можно только в том случае, если речь идет об импортозамещении, экспортировании, конкурентноспособности и востребованности продукции. Поэтому наша задача развивать инновационные производства. В этом году необходимо начать реализацию новых инвестиционных проектов. По предварительной оценки, благодаря таким проектам развития будет создано более 1100 рабочих мест, а выпуск промышленной продукции в ближайшие несколько лет возрастет более чем на 42 миллиарда рублей, в том числе по текущему году — на 10 миллиардов", — сказал в своем послании Владимир Волков.

По его словам, региону предстоит огромная работа по дальнейшему укреплению промышленного и сельскохозяйственного потенциала, улучшению условий для малого и среднего бизнеса, развитию социальной сферы, науки, культуры и спорта.

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