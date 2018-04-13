МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Проблемы "Русала" из-за введенных в отношении компании санкций со стороны США только ускорят реализацию проекта "Технологическая долина" в Красноярске, где предполагается разместить около 100 производств, которые будут выпускать из алюминия продукт с высокой добавленной стоимостью, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы Красноярского края Александр Усс.

"Сегодня не в лучшем положении в течение нескольких дней находится компания "Русский алюминий", но они уже порядка года работают над проектом так называемой "Технологической долины". Я думаю, этот кризис, эти проблемы только ускорят то, чем они занимаются", — сказал Усс телеканалу на полях Красноярского экономического форума (КЭФ-2018).

Он напомнил, что речь идет о создании около сотни обрабатывающих производств, которые будут из алюминия делать продукт с высокой добавленной стоимостью, "а не заниматься продажей только на экспорт первичного алюминия", добавил Усс.

США неделю назад ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список попал и миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании — En+ Group, "Русал", "Группа ГАЗ".

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума (КЭФ).

