Усс рассказал об объеме инвестиций в экономическую зону "Енисейская Сибирь"

МОСКВА. 13 апр – РИА Новости. Предполагаемый объем инвестиций в экономическую зону "Енисейская Сибирь" составляет около 500 миллиардов рублей, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

В декабре 2017 года Усс заявил о возможности создания Енисейской экономической зоны (Енисейская Сибирь) на территории Красноярского края и соседних Тувы и Хакасии, руководство которых поддержало эту идею. При этом речь идет не об административном объединении, а о налаживании межрегионального экономического взаимодействия. В феврале 2018 года после визита президента РФ в Красноярск Усс сообщил, что президент поддержал создание Енисейской экономической зоны в Красноярском крае, Туве и Хакасии.

"Сегодня сложилась такая ситуация, когда у нас здесь находятся в высокой степени готовности по меньшей мере 7-10 проектов, которое реализуют или должны начать так называемые национальные чемпионы: компании "Норильский никель". СУЭК, Юнипро. Причем эти проекты связаны друг с другом, что бывает далеко не всегда", — сказал Усс в интервью телеканалу на полях Красноярского экономического форума (КЭФ-2018).

По его словам, значительная часть этих проектов выходит за пределы Красноярского края, "Именно эти обстоятельства дали нам предпосылки для того, чтобы обратиться к президенту России для создания такого мегапроекта, надтерриториального проекта под названием "Енисейская Сибирь", — пояснил Усс.

"Суммарные инвестиции, которые предполагаются на их реализацию, составляют более 500 миллиардов рублей. Это должно оживить экономику не только этого региона (Красноярского края) – здесь и так все нормально — но и обеспечить очень серьезный прорыв в том, что мы называем Восточный российский вектор", — заключил врио главы региона.

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума (КЭФ).