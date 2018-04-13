Потанин рассказал о борьбе с "Русалом" за акции "Норникеля"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Один из основных акционеров "Норникеля" Владимир Потанин отказался от борьбы с "Русалом" за "Норникель" через "русскую рулетку" еще до введения Минфином США санкций против Олега Дерипаски и его структур.

"Судьба компании, подобной "Норникелю", который так важен для экономики страны, не должна решаться игрой в рулетку… Это оскорбительно для людей, работающих в ней. Политически, экономически, финансово — это неприемлемый способ разрешения этой ситуации", — сообщил Потанин в интервью изданию The Financial Times

Представитель "Русала" сообщил РИА Новости, что для компании "удивительно, почему г-н Потанин утверждает, что механизм "рулетки" неприемлем", если компания Whiteleave, подконтрольная "Интерросу" Потанина, и сам Дерипаска лично согласились с этим механизмом в рамках акционерного соглашения ранее.

Потанин также добавил в интервью изданию, что он и Дерипаска на закрытой встрече прошлым летом договорились, что "Норникель" не должен слиться с "алюминиевой империей" последнего. "Между ними нет синергии. Это разные предприятия", — заявил Потанин.

США на прошлой неделе ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В новый санкционный список попал, в частности, миллиардер Олег Дерипаска и управляемые им компании, включая "Русал", которому принадлежит 27,8% акций ГМК.

После этого ценные бумаги En+ и "Русала" упали на торгах на Мосбирже и за рубежом, биржевые операторы сообщили о ряде ограничений на поставки алюминия по фьючерсным контрактам "Русала", часть директоров покинула совет директоров компании, крупнейший партнер "Русала" Glencore объявил форс-мажор по контрактам на 50 тысяч тонн российского алюминия. Кроме того, согласно требованиям минфина США, американские граждане или юридические лица должны до 7 мая передать долг, капитал и другие активы в En+ Group, "Русале" и группе "Газ" лицам вне юрисдикции США.

В четверг Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров "Норникеля". На его место советом директоров ГМК позже будет номинирован другой претендент.

История конфликта

В феврале между основными акционерами "Норильского никеля" — "Интерросом" Владимира Потанина и "Русалом" Олега Дерипаски, возобновился конфликт, разрешенный в 2012 году путем заключения соглашения при посредничестве Романа Абрамовича. Предусмотренный соглашением пятилетний период lock-up, в течение которого "Русал" и "Интеррос" не могли менять размеры своих пакетов в ГМК, истек в декабре 2017 года, после чего "Интеррос" решил выкупить долю аффилированной с Абрамовичем Crispian Investments Ltd., а "Русал" пытается заблокировать сделку в суде Лондона.

В рамках соглашения акционеров, "Русал" или "Интеррос" могли инициировать "дуэль" — так называемую "русскую рулетку", — предложив второй стороне продать ее пакет акций "Норникеля" по цене не ниже средневзвешенной за последние полгода плюс 20%. Получивший предложение в течение 90 дней должен продать свой пакет по предложенной цене или купить пакет второй стороны по этой цене, или запросить большую цену за свой пакет. В последнем случае инициировавшая "дуэль" сторона должна либо купить пакет по этой более высокой цене, либо продать свой пакет по этой цене. Сторона, нарушившая условия "дуэли", обязана продать другой стороне 1,875% акций "Норникеля" за символический 1 доллар. "Русал" 23 февраля сообщил, что намерен запросить у акционеров годовой мандат на участие в возможной "дуэли" с "Интерросом" за контроль над "Норильским никелем".