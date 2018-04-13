"Квадра" определится с дивидендами-2017 после выхода отчетности по МСФО

КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Энергокомпания "Квадра" определится с выплатой дивидендов по итогам 2017 года после выхода отчетности по МСФО, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора по экономике "Квадры" Светлана Никонова в кулуарах Красноярского экономического форума.

"После МСФО", — ответила Никонова на вопрос об определении дивидендов за 2017 год.

Отчет компании по МСФО еще не вышел. Чистая прибыль "Квадра" по РСБУ по итогам 2017 года составила 602 миллиона рублей против убытка в размере 1,5 миллиарда рублей в 2016 году.

Никонова также отметила, что компания в 2018 году также рассчитывает получить прибыль по РСБУ.

"Квадра" выплачивала дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2010 и 2011 годов, дивиденды по обыкновенным акциям за эти периоды не начислялись. После 2012 года компания не начисляла дивиденды ни по обыкновенным акциям, ни по "префам".

По итогам 2016 года "Квадра" сократила чистый убыток по РСБУ по сравнению с 2015 годом в 2,7 раза, до 1,564 миллиарда рублей. Убыток по МСФО в 2016 году снизился почти в 1,8 раза по сравнению с 2015 годом и составил 2,2 миллиарда рублей.

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума (КЭФ).