Эксперт пояснил, как запрет на ввоз табака из США повлияет на рынок сигарет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Возможный запрет на импорт табачной продукции из США не повлияет на российский рынок сигарет, но может затронуть поставки сырья, что в свою очередь может вызвать его дефицит, заявил журналистам главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев.

Законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США, внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. По словам первого вице-спикера Думы Ивана Мельникова, проект о мерах РФ в ответ на санкции США содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.

"Если санкции будут введены именно против США, это не особо отразится на российском табачном рынке. Оборудования и сигарет у нас оттуда нет", — сказал Королев. В то же время ограничения могут затронуть другую табачную продукцию, например, американские сигариллы, уточнил он.

"При грубом запрете могут возникнуть проблемы с сырьем. Крупнейшие агрегаторы табачного листа, Alliance One и Universal Tobacco, имеют американские корни. Но при этом выращенный в США табак на практике к нам почти не попадает: он очень дорогой на фоне альтернатив из Африки, Южной Америки и Индии", — добавил эксперт.

"Но формально могут пострадать указанные операторы сырья, а на рынке — возникнуть дефицит", — заключил он.