Смоленщина получила порядка 165 млн руб на развитие сельских территорий

СМОЛЕНСК, 13 апр — РИА Новости. Смоленская область получила средства на развитие инфраструктуры сельских поселений, сообщает пресс-служба региональной администрации.
"Сегодня в Кощинском сельском поселении проживает более двух тысяч человек. Люди жалуются на ржавую воду, практически непригодную для использования. С учетом значимости данного вопроса мы смогли добиться выделения финансирования через министерство сельского хозяйства с тем, чтобы провести полную газификацию и водообеспечение деревни Кощино. В течение нынешнего года эти работы будут выполнены", — сказал глава региона на совещании с участием членов администрации региона.
По его словам, еще около 92 миллионов рублей предназначены для строительства 80 километров распределительных газовых сетей в тридцати сельских населенных пунктах.
Порядка 50 миллионов рублей будут направлены на улучшение жилищных условий сельчан, в том числе, молодых семей и специалистов.
Кроме того, по словам губернатора, социальными выплатами в этом году обеспечат более сорока заявителей (это имеет отношение к 50 млн).