Соколов рассказал о планах по строительству и реконструкции аэродромов

КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Строительство и реконструкция аэродромов за 6 лет планируется более чем в 60 населённых пунктах России, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"В целом мы закладываем в новую программу строительство и реконструкцию аэродромов более чем в 60 населенных пунктах нашей страны. Это много за шесть лет, то есть по 10 аэропортов в год. Таким образом, мы будем создавать необходимую основу для равного качества услуги с точки зрения доступности и мобильности населения в сфере авиационных перевозок", — сообщил министр, выступая на пленарном заседании Красноярского экономического форума.

По его словам, в этом году завершается реконструкция аэродромной составляющей Норильска, строительство взлетно-посадочной полосы в Улан-Удэ, сразу там же начнётся строительство нового вокзала.

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.