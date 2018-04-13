Россия не должна потерять макроэкономическую стабильность, заявил Дворкович

КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. РФ не должна растерять макроэкономическую стабильность, на ее основе страна достигнет новых целей, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая на пленарной сессии КЭФ.
"Я вижу ситуацию следующим образом. Первое — мы не должны растерять достигнутое. Нельзя добиться целей, дестабилизируя макроэкономическую ситуацию. Надо сохранять спокойствие, тем более с учётом событий, происходящих в мире, мы не должны подвергать страну дополнительным рискам", — сказал Дворкович.
Вице-премьер перечислил основные достигнутые макроэкономические показатели РФ, по его словам, они создают основу для того, чтобы экономика продолжала развитие.
"Государственный долг находится на минимальном уровне, гибкий валютный курс позволяет сглаживать те риски, которые возникают из-за колебаний цен на сырье, нестабильности на рынках капитала", — добавил он.
"И, наконец, что касается бюджета. Да, мы использовали часть резервов, но в целом смогли, урезав значительную часть расходов, привести ситуацию к предсказуемой, к безопасной для экономики в целом, поскольку мы твердо уверены, что можем исполнять все принятые на себя обязательства", — сказал Дворкович. "Что дальше. Дальше на этой стабильной макроэкономической основе реализация тех задач, которые поставил президент", — заключил вице-премьер.