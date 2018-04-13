Россия не должна потерять макроэкономическую стабильность, заявил Дворкович

КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. РФ не должна растерять макроэкономическую стабильность, на ее основе страна достигнет новых целей, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая на пленарной сессии КЭФ.

"Я вижу ситуацию следующим образом. Первое — мы не должны растерять достигнутое. Нельзя добиться целей, дестабилизируя макроэкономическую ситуацию. Надо сохранять спокойствие, тем более с учётом событий, происходящих в мире, мы не должны подвергать страну дополнительным рискам", — сказал Дворкович.

Вице-премьер перечислил основные достигнутые макроэкономические показатели РФ, по его словам, они создают основу для того, чтобы экономика продолжала развитие.

"Думаю, преждевременно говорить о том, какой она (инфляция — ред.) будет по итогам года, но в любом случае мы находимся в целевом интервале", — сказал Дворкович.

"Государственный долг находится на минимальном уровне, гибкий валютный курс позволяет сглаживать те риски, которые возникают из-за колебаний цен на сырье, нестабильности на рынках капитала", — добавил он.

"И, наконец, что касается бюджета. Да, мы использовали часть резервов, но в целом смогли, урезав значительную часть расходов, привести ситуацию к предсказуемой, к безопасной для экономики в целом, поскольку мы твердо уверены, что можем исполнять все принятые на себя обязательства", — сказал Дворкович. "Что дальше. Дальше на этой стабильной макроэкономической основе реализация тех задач, которые поставил президент", — заключил вице-премьер.