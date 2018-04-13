КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Газовый вопрос остается открытым для Белоруссии, не позднее мая дискуссия с РФ продолжится, сообщил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко в ходе Красноярского экономического форума.

"У нас осталась открытой (темой — ред.) цена по газу. Мы не можем признать нормальной ситуацию, когда союзное государство, например, на границе со Смоленской областью Белоруссия (платит — ред.) более чем в два раза за газ больше, чем в Смоленской области… Мы не позднее мая месяца продолжим эту дискуссию", — сказал Семашко.

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.