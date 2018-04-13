ЦБ отозвал лицензию у костромского "Конфидэнс банка"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Банк России с 13 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у костромского "Конфидэнс банка", говорится в сообщении регулятора.

По данным регулятора, проблемы в деятельности банка возникли из-за использования рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов неудовлетворительного качества. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что свидетельствовало о возникновении реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.

Отмечается, что кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и идентификации выгодоприобретателей клиентов. При этом банком проводились сомнительные транзитные операции.

"Банк России неоднократно применял в отношении ООО КБ "Конфидэнс банк" меры надзорного реагирования, в том числе четыре раза вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ "Конфидэнс банк" с рынка банковских услуг", — сообщает регулятор.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 апреля занимал 271-е место в банковской системе РФ.