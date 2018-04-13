ЦБ отозвал лицензию у костромского "Конфидэнс банка"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Банк России с 13 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у костромского "Конфидэнс банка", говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и идентификации выгодоприобретателей клиентов. При этом банком проводились сомнительные транзитные операции.
"Банк России неоднократно применял в отношении ООО КБ "Конфидэнс банк" меры надзорного реагирования, в том числе четыре раза вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ "Конфидэнс банк" с рынка банковских услуг", — сообщает регулятор.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. В банк назначена временная администрация.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 апреля занимал 271-е место в банковской системе РФ.