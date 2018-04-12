Минпромторг поддержит "Русал", если от него поступит такая просьба

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Минпромторг РФ постарается оказать поддержку компании "Русал", попавшей под новые санкции США, если предприятие обратится с такой просьбой, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

"Как "Русал" обратится к нам за поддержкой, мы тут же её постараемся оказать", — сказал Мантуров журналистам.

"Поддержка — это конкретное мероприятие, конкретные меры, у нас есть сегодня контурные инструменты, если их где-то нужно будет перенастроить, мы оперативно это сделаем", — добавил он.

США на прошлой неделе ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, "Русал", "Группа ГАЗ".