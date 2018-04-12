В Подмосковье откроется крупнейший в Восточной Европе мясокомбинат

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Крупнейший в Восточной Европе завод по переработке мяса откроется в конце апреля в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Некоторое время тому назад губернатором (Подмосковья Андреем Воробьевым) была начата программа по привлечению крупнейших переработчиков (мяса) на территорию Подмосковья. И, в частности, в настоящий момент по мясу мы открываем крупнейший завод по переработке в Восточной Европе", — цитирует пресс-служба слова министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева.

Объем инвестиций, по словам Буцаева, составил около 300 миллионов евро.

Завод будет перерабатывать все виды мяса, которое производится как на территории Подмосковья, так и в соседних регионах, уточнили в пресс-службе.

"Инвестору мы компенсируем все расходы, связанные с инфраструктурой: это дороги, коммуникации, вода, газ, электричество", — добавил Буцаев.