В Подмосковье откроется крупнейший в Восточной Европе мясокомбинат

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Крупнейший в Восточной Европе завод по переработке мяса откроется в конце апреля в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.
Объем инвестиций, по словам Буцаева, составил около 300 миллионов евро.
Завод будет перерабатывать все виды мяса, которое производится как на территории Подмосковья, так и в соседних регионах, уточнили в пресс-службе.
"Инвестору мы компенсируем все расходы, связанные с инфраструктурой: это дороги, коммуникации, вода, газ, электричество", — добавил Буцаев.