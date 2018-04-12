Тюменские власти разработали меры по поддержке молочной отрасли

ТЮМЕНЬ, 12 апр — РИА Новости. Правительство Тюменской области разработало проект закона по развитию молочного производства, который призван поддержать отрасль в период перехода на новые стандарты молочного сырья, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора. В частности, документ предусматривает выделение субсидий из регионального бюджета на частичное возмещение переработчикам затрат на закупку у фермеров молока второго сорта с 1 апреля по 31 декабря 2018 года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Такое молоко не востребовано рынком. Перерабатывающие предприятия не заинтересованы в его покупке в тех объемах, которые производят личные подсобные хозяйства (ЛПХ), так как из такого сырья они могут изготовить только сливочное масло. Для производства другой продукции оно не пригодно". — сказал собеседник агентства.

По его словам, личным подсобным хозяйствам-сдатчикам молока и сельскохозяйственным кооперативам предстоит за переходный период повысить качество молока, чтобы соответствовать требованиям рынка и поставлять сырье, востребованное переработчиками, за которое они готовы платить достойную цену.

Он уточнил, что рыночная цена закупки молока первого сорта на сегодняшний день — 18 рублей за литр. Соответственно цена приобретения молока второго сорта во втором квартале будет равняться 16 рублям за литр, в третьем-четвертом квартале — 15 рублей за литр.

"Повышение качества молока становится главной задачей. Регион подставляет свое финансовое плечо, чтобы поддержать малые хозяйства, играющие огромную роль в развитии молочной отрасли, а также сельскохозяйственные кооперативы, но надеется на обратную связь и улучшение работы молочной отрасли. Все субсидии будут привязаны только к качеству молока. Это основной критерий. Будет его рост — будут и поддержка, и хорошая цена", — подчеркнул губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

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