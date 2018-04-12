Медведев рассказал о темах комиссии по импортозамещению

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Правительственная комиссия по импортозамещению примет ряд решений по программе развития российских железных дорог, а также в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК), заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание комиссии.

"Обсудим, как эта работа (импортозамещение) продвигается в сфере машиностроения, это касается и автопрома, и сельхозмашиностроения, и производства оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности", — сказал Медведев.

Кроме того, комиссия обсудит вопросы подготовки корпоративных планов, добавил председатель правительства.

"В-третьих, примем некоторые решения по программе развития российских железных дорог, а также в сфере топливно-энергетического комплекса", — отметил премьер.