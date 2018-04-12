В ЖК "Наследие" на Преображенке досрочно завершены монолитные работы

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В жилом квартале "Наследие" (третий этап) на Преображенке с опережением графика на четыре месяца завершены монолитные работы, сообщает пресс-служба застройщика-компании "Галс-Девелопмент".

Третий этап проекта "Наследие" представляет собой пять жилых секций переменной этажности от 7 до 16 этажей и включает в себя 245 квартир. Общая площадь составляет 33 тысяч квадратных метров.

Пресс-служба напоминает, что первая и вторая очереди ЖК "Наследие" введены в эксплуатацию в 2016-2017 годах. Окончание всего строительства запланировано на второй квартал 2019 года.

Жилой квартал "Наследие" является победителем премии Urban Awards 2016 в номинации "Лучший жилой комплекс бизнес-класса Москвы" и лауреатом премии Move Realty Awards 2016 в номинации "Проект года бизнес-класса Москва".