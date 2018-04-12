С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Под ударом из-за санкций США в России оказались системообразующие предприятия, где работают десятки тысяч людей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил о том, что компании, которые попали под санкции США, должны получить поддержку, поручение о проработке такого рода действий Медведевым даны. Это касается разных компаний: металлургических, энергетических, оборонных и других, добавил он.

"Экономические санкции, хотя они и являются инструментом политического давления, они, в конечном счете, все равно бьют по обычным людям. Мы видим, что под ударом оказываются стратегические, системообразующие предприятия, от чьей успешной работы зависят десятки тысяч людей. Иногда это моногорода и бюджеты региональных центров", — сказал Медведев на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.

Премьер также отметил, что санкции — это игра против России неконкурентными методами. "Непосредственно против нас снова игра идет самыми беспринципными и неконкурентными методами", — добавил Медведев.