Официальный курс евро на пятницу снизился на 2,53 рубля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Угол падения. Когда рубль возьмет реванш у доллара и евро Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 2,53 рубля — до 76,7569 рубля, курс доллара уменьшился на 2 рубля — до 62,0659 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 2,24 рубля, составив 68,6769 рубля.