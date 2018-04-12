В МЭР рассказали о последствиях раскручивания "торговой войны" США и Китая

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Раскручивание "торговой войны" США и Китая приведет к дисбалансам в глобальной торговле и создаст вызовы для других стран, в том числе и для России, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Груздев.

"Что касается отношений США и Китая, обе страны являются ключевыми игроками в системе международной торговли, и любые напряженности отражаются на самой системе в целом. Явно, что такое развитие событий будет приводить к определенным дисбалансам, и здесь будут вызовы для других стран", — считает замминистра.

"Здесь сложно предсказать, как будет развиваться эта ситуация, какие еще сектора будут затронуты. Один из судьбоносных вызовов в этой истории – это отступление от норм и правил международного торгового права, за соблюдение которых всегда выступала Россия, как бы ее ни обвиняли. То, что сейчас происходит, и те инструменты, которые задействованы, не укладываются в эту логику", — пояснил Груздев.

"Этот маховик, если он будет раскручиваться дальше, на следующем этапе приведет к очередной волне и так нарастающего протекционизма, закрытию рынков, перетоку товаров, которые не могут поставлять на закрытые рынки, а это уже может означать дополнительное давление на Россию и весь рынок ЕАЭС. Будем надеяться, что разум возобладает", — добавил замглавы Минэкономразвития РФ.

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