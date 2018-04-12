В МЭР призвали страны ВТО не прикрывать протекционизм нацбезопасностью

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Страны-участницы Всемирной торговой организации (ВТО) не должны прикрываться национальной безопасностью, преследуя свои экономические интересы, иначе все государства начнут оправдывать этим свой протекционизм, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минэкономразвития России Алексей Груздев.

По его мнению, текущая ситуация такова, что страны-участницы ВТО используют термин "национальная безопасность" в свою пользу.

"То, что происходит сейчас с эксплуатацией термина "национальная безопасность", это пограничная тема. Традиционно члены ВТО старались "оберегать" статью XXI GATT (Генеральное соглашение по тарифам и торговле – ред.) и не использовать ее для получения экономических преимуществ", — отметил Груздев.

"Сейчас говорится об обратном – раз есть обвинения в недобросовестном поведении, то задействуется 21 статья. Это может раскрутить маховик, когда и другие страны начнут оправдывать свои экономические шаги этой статьей", — уверен замминистра.

Россия также использовала эту статью, когда вводила продэмбарго в 2014 году, однако, напомнил он, это была ответная реакция на введенные санкции со стороны Евросоюза.

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