Замглавы Минэкономразвития назвал пошлины США на сталь нелегитимными

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия считает решение США о повышении пошлин на сталь и алюминий нелегитимным, обозначила свое несогласие на площадке ВТО и рассматривает все возможные механизмы реагирования, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев.

США, обосновав соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%, в том числе из России, которые могут действовать в течение длительного времени. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие сборов до 1 мая.

"Мы следим за ситуацией, это очень серьезное решение США, мы уже официально в конце марта на площадке ВТО обозначили свое несогласие с этими мерами. В рамках Совета по торговле ВТО, который проходит каждый месяц, мы обозначили, что считаем такие шаги нелегитимными и юридически необоснованными, и просили дать разъяснения, но таких разъяснений нами получено не было", — сказал замминистра.

По его словам, заседание Совета проходит так, что на нем высказываются страны-члены ВТО. "Россия свое несогласие высказала. С аналогичной позицией выступил еще целый ряд стран", — пояснил Груздев.

В настоящее время процесс пересмотра ставок пошлин США на сталь и алюминий не завершен, отдельные страны проводили двусторонние переговоры с целью получения так называемых "страновых" изъятий — и эти изъятия были анонсированы, напомнил он.

"Поэтому окончательно ситуация пока не урегулирована. Она анализируется в правительстве РФ, я убежден, что необходимые шаги будут предприняты. Все возможные механизмы реагирования – это и ответные меры, или разбирательство на площадке ВТО – рассматриваются, и будет выбран оптимальный вариант", — заключил он.